Асканія-Нова - у півфіналі всесвітнього конкурсу «Сім нових чудес природи»

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», який представляє Україну на всесвітньому конкурсі «Сім нових чудес природи», вийшов до півфіналу конкурсу.

Про це повідомляється офіційному сайті акції “Сім нових чудес природи”.

Другий етап конкурсу тривав з 1 січня по 8 липня 2009 року. Понад 250 номінантів були розподілені на 7 груп. «Асканія-Нова» змагалась у другій за чисельністю (57 учасників) групі Е – «Національні парки, природні заповідники, ліси». В підсумку вона увійшла до 11 переможців, які набрали найбільше голосів інтернет-аудиторії у групі. Таким чином, інтернет-голосуванням названо 77 номінантів, які змагатимуться на наступному етапі конкурсу.

Цей етап триватиме до 21 липня цього року – цього дня експертна комісія, яку очолює колишній Генеральний директор ЮНЕСКО Федеріко МАЙОР, назве 28 фіналістів конкурсу. Після цього на сайті акції поновиться голосування, за підсумками якого у 2011 році будуть названі “Сім нових чудес природи” у світі. За оцінками Оргкомітету, у голосуванні можуть взяти участь до 100 мільйонів людей. Організатором конкурсу виступає швейцарська неприбуткова організація «Корпорація нового відкритого світу» (New Open World Corporation, NOWC).

Цілинний степ «Асканія-Нова» – єдина в Європі ділянка степу, якого ніколи не торкався плуг. Біосферний заповідник займає територію близько 11 тисяч гектарів, що є ареалом для кількох сотень видів рослин, тварин і птахів. Минулого року «Асканія-Нова» стала одним з переможців загальнонаціональної акції «7 природних чудес України», здобувши найбільшу підтримку експертів та посівши перше місце за загальною кількістю набраних балів.

Під час голосування у конкурсі заповідник протягом тривалого часу поступово, але впевнено піднімався в рейтинговому голосуванні – з 46-ї на 43-ю позицію, з 43-ї на 41-ту, потім на 39-ту. А вже у червні “Асканія” за один тиждень здійснила стрімкий “прорив” до лідерів – з 39-го місця на 14-те. Кілька тижнів заповідник тримався на цій позиції, але в останні дні зміг обійти кілька учасників і потрапити до числа переможців у своїй групі.

Повідомляючи на брифінгу у Верховній Раді про успішну участь України в акції, заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО висловив вдячність Оргкомітету акції «Покажемо світу природні чудеса України», який організовував підтримку «Асканії» та всім громадянам, які віддали свій голос за українського номінанта. За оцінками Оргкомітету в інтернет- та телефонному голосуванні взяло участь більш як 100 тисяч українців.

«Про заповідник «Асканія-Нова» вже на сьогодні дізналися мільйони громадян з різних країн світу. Участь у конкурсі продемонструвала той факт, що українське суспільство активно реагує на позитивні проекти. Спільними зусиллями ми реалізували проект, що сприяв суттєвому покращенню іміджу України у світі», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що головне завдання участі України у світовому конкурсі виконано: «Асканія-Нова» серед 77 найкращих природних чудес світу. М.ТОМЕНКО також зазначив, що «на жаль, ми не можемо вплинути на вихід «Асканії» у фінал конкурсу, однак, в разі позитивного рішення експертів, Оргкомітет готовий буде запропонувати формат участі України у фіналі, щоб і далі пропагувати красивий образ нашої держави».

Під час акції в Україні було створено комітет громадської підтримки “Асканії”. Його очолив народний депутат України Микола БАГРАЄВ, до комітету увійшли абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна БЕЗСОНОВА, генеральний директор телеканалу ICTV Олександр БОГУЦЬКИЙ, директор Херсонського музично-драматичного театру ім. М.Куліша Олександр КНИГА, президент Національної радіокомпанії України Віктор НАБРУСКО, народний артист України Олександр ПОНОМАРЬОВ, популярний дует Потап і Настя КАМЕНСЬКИХ, народна артистка України Наталя СУМСЬКА, головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, народний артист України Анатолій ХОСТІКОЄВ.