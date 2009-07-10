Долар і євро на міжбанку падають

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,6580/7,6730, на 12:00 ціни дещо знизилися - 7,6575/7,6675 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2374/0,2382, на 12:00 ціни знизилися до 0,2372/0,2379. На російському валютному ринку курс долар-рубль зріс і на 12:00 встановився на рівні 32,2600 (+0,4325).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3910/1,3912, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6360/10,6715, на 12:00 звузився спред - 10,6455/10,6645.