Тимошенко привітала "Асканію-Нову"

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала колектив заповідника „Асканія-Нова” із виходом до півфіналу Всесвітнього конкурсу "Сім нових чудес природи".

Про це повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

“Я щиро вітаю всю Україну, всіх хто взяв участь в голосуванні, та, особливо, колектив заповідника “Асканія-Нова” з виходом до півфіналу Всесвітнього конкурсу “Сім нових чудес природи”, - йдеться привітанні глави уряду.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, співвітчизники ще раз продемонстрували всьому світу, що Україна – особлива країна з невичерпними можливостями, надзвичайною природною красою та небайдужими громадянами.

“Завдяки вашій активній позиції про заповідник «Асканія-Нова» на Херсонщині вже дізналися мільйони громадян з різних країн світу. Участь у конкурсі продемонструвала той факт, що українське суспільство активно реагує на позитивні та об’єднуючі проекти”, - вважає Ю.ТИМОШЕНКО. Вона додала, що особисто вболівала і голосувала за українського номінанта.

“Спільними зусиллями ми реалізували проект, що сприяв суттєвому покращенню іміджу України у світі”, - наголосила прем’єр.

Вона окремо подякувала заступнику голови Верховної Ради України Миколі ТОМЕНКУ, який є головою оргкомітету акції “Покажемо світу природні чудеса України”, і докладав всіх зусиль, аби “Асканія-Нова” вийшла до півфіналу всесвітнього конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біосферний заповідник «Асканія-Нова», який представляє Україну на всесвітньому конкурсі «Сім нових чудес природи», вийшов до півфіналу конкурсу.

За оцінками Оргкомітету, у голосуванні можуть взяти участь до 100 мільйонів людей. Організатором конкурсу виступає швейцарська неприбуткова організація «Корпорація нового відкритого світу» (New Open World Corporation, NOWC).

Цілинний степ «Асканія-Нова» – єдина в Європі ділянка степу, якого ніколи не торкався плуг. Біосферний заповідник займає територію близько 11 тисяч гектарів, що є ареалом для кількох сотень видів рослин, тварин і птахів. Минулого року «Асканія-Нова» стала одним з переможців загальнонаціональної акції «7 природних чудес України», здобувши найбільшу підтримку експертів та посівши перше місце за загальною кількістю набраних балів.

За “Асканію-Нову” в інтернет- та телефонному голосуванні взяло участь більш як 100 тисяч українців.