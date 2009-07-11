Ющенко їде на 350-річчя Конотопської битви

00:20, 11 липня 2009
Суспільство
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(програма робочої поїздки)

У суботу, 11 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку у Сумську область, де відбудуться урочистості з нагоди 350-ї річниці перемоги козацького війська під Конотопом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО візьме участь в освяченні хрестів новозбудованої козацької церкви Різдва Пресвятої Богородиці, відкриє пам`ятний знак на честь 350-річчя перемоги в Конотопській битві (на в`їзді у село Шаповалівка Конотопського району).

Також Президент візьме участь у церемонії покладання квітів до пам`ятника гетьману Івану Виговському і до меморіалу воїнам, загиблим під час Другої світової війни.

В.ЮЩЕНКО, крім того, відкриє Всеукраїнський фестиваль «Козацький родослав» та відвідає «козацьке містечко» (виставка майстрів ужиткового мистецтва Сумщини).

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