Ющенко їде на 350-річчя Конотопської битви

У суботу, 11 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку у Сумську область, де відбудуться урочистості з нагоди 350-ї річниці перемоги козацького війська під Конотопом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО візьме участь в освяченні хрестів новозбудованої козацької церкви Різдва Пресвятої Богородиці, відкриє пам`ятний знак на честь 350-річчя перемоги в Конотопській битві (на в`їзді у село Шаповалівка Конотопського району).

Також Президент візьме участь у церемонії покладання квітів до пам`ятника гетьману Івану Виговському і до меморіалу воїнам, загиблим під час Другої світової війни.

В.ЮЩЕНКО, крім того, відкриє Всеукраїнський фестиваль «Козацький родослав» та відвідає «козацьке містечко» (виставка майстрів ужиткового мистецтва Сумщини).