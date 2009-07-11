Джексон під чужими іменами купував сильнодійні ліки

Співак Майкл Джексон, який помер більше двох тижнів тому, був настільки залежний від сильнодійних ліків, що купував їх, користуючись іменами своїх помічників, повідомив у п`ятницю американський телеканал CNN з посиланням на конфіденційні матеріали допиту двох охоронців співака.

Допити проводилися в 2004 році напередодні процесу у справі про спокушання малолітніх, після закінчення якого Джексон був виправданий.

За словами охоронців, за ніч співак приймав більше десяти пігулок препарату Xanax, що застосовується при лікуванні панічних станів. Охоронці повідомили слідчих, що Джексон, не маючи можливості купити велику кількість ліків за рецептом, нерідко просив їх та інших своїх помічників оформляти рецепти на себе. Також співак, постійно живучи в Каліфорнії, нерідко їздив до інших штатів, щоб там одержати рецепти і купити медикаменти.

РІА "Новости"