На шахті ім.Стаханова стався спалах метану
12:49, 11 липня 2009Суспільство
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Евакуйовано 206 гірників
Сьогодні в 00.10 на шахті ім. О.Стаханова (Димитров Донецької області) на горизонті 986 м стався спалах метану з послідуючим горінням.
О 2.00 206 гірників, у тому числі 23 – з аварійної ділянки, були виведені на поверхню, повідомили УНІАН у прес-службі МНС. Жертв і постраждалих немає.
О 6.50 силами шести відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому пожежа була локалізована. Відкриті осередки вогню не спостерігаються.
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