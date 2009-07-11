На шахті ім.Стаханова стався спалах метану

Сьогодні в 00.10 на шахті ім. О.Стаханова (Димитров Донецької області) на горизонті 986 м стався спалах метану з послідуючим горінням.

О 2.00 206 гірників, у тому числі 23 – з аварійної ділянки, були виведені на поверхню, повідомили УНІАН у прес-службі МНС. Жертв і постраждалих немає.

О 6.50 силами шести відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому пожежа була локалізована. Відкриті осередки вогню не спостерігаються.