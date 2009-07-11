Ющенко взяв участь у відкритті "Козацького родослава"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь в урочистому відкритті ІV Всеукраїнського фестивалю «Козацький родослав» у селі Шаповалівка Конотопського району Сумської області.

Як повідомляє прес-служба Президента, фестиваль проводиться на місці бойових дій між козаками гетьмана Івана Виговського та московськими військами.

До 2002 року захід мав статус районного, у 2002 році - набув статус обласного, з 2006 року його вперше проведено як всеукраїнський.

Щороку фестиваль збирає 15-18 тисяч учасників та гостей свята.

Учасниками фестивалю є творчі колективи області і України, майстри декоративно-ужиткового мистецтва. Програма заходу включає культурно-мистецьку програму «Храм козацького родоводу», панахиду по загиблих у Конотопській битві, виставку декоративно-ужиткового мистецтва «Від давнини до сьогодення», виставку козацьких куренів, науково-теоретичну конференцію «Конотопська битва - погляд через століття».

Як передає кореспондент УНІАН, цього року у фестивалі беруть участь 32 колективи Сумської області, творчі колективи з Вінницької, Волинської, Житомирської, Чернігівської, Одеської, Миколаївської, Черкаської, Харківської, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської і Херсонської областей.

Гостями фестивалю стали також національні творчі колективи, серед яких Заслужений академічний оркестр України, Зразково-показовий оркестр Збройних Сил України, чоловічий гурт «Козацькі забави», тріо «Золоті ключі», народні артисти України Тарас ПЕТРИНЕНКО і Ніна МАТВІЄНКО, а також гурт «Мандри».

В.ЮЩЕНКО також відвідав «Козацьке містечко» (виставка майстрів ужиткового мистецтва Сумщини), що розміщується на центральній площі села Шаповалівка.

Для створення «Козацького містечка» райони Сумської області виставляють 19 козацьких куренів, що відтворюють побут і традиції козацької доби.

У куренях представлені вироби декоративно-ужиткового мистецтва, гончарне коло, ткацький верстат. Біля куренів працюють самодіяльні творчі колективи, які відтворюють епічні та історичні пісні, думи, традиції, обряди і звичаї періоду козацької доби.

Міністерство культури і туризму України забезпечує роботу козацького табору, козацької кузні, де демонструється процес виготовлення козацьких шабель, козацьких розваг, кінного театру, каскадерів та 7 куренів, де проводять майстер-класи майстри мистецтв з різних регіонів України.

Окремо демонструється виставка зразків холодної та вогнепальної козацької зброї: шаблі, пістолі, гармати тощо.