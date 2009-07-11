УБОЗ відкрив сайт для повідомлень про хабарників

Відділ по боротьбі з корупцією Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Запорізькій області відкрив сайт, за допомогою якого будь-який громадянин, що проживає на території регіону, може направити в УБОЗ повідомлення про факти корупції чи вимагання хабарів чиновниками будь-якого рівня.

"За допомогою сайту www.antihabar.zp.ua будь-який житель Запорізької області може практично миттєво передати в УБОЗ повідомлення про неправомірні дії посадовців, причому зробити це можна як від свого імені, так і анонімно", - повідомив УНІАН начальник відділу по боротьбі з корупцією Запорізького УБОЗ Вадим ТИМОШЕНКО.

Він зазначив, що всі відправлені через сайт звернення (зокрема анонімні) розглядатимуться у встановлені законодавством терміни, а інформація про результати перевірки заяв - розміщуватиметься на сайті в розділі "запитання-відповіді".