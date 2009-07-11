Застрелено сімейну пару, яка мала 16 дітей (фото)

Невідомі в американському штаті Флорида проникли в будинок і застрелили сімейну пару, залишивши сиротами 16 їхніх дітей, 12 з яких прийомні. Про це повідомив телеканал CNN.

За даними поліції, Бірд і Мелані Біллінгс були застрелені у четвер увечері в своєму будинку поблизу міста Пенсакола, одного з них було убито пострілом в голову.

Поліція поки не має в своєму розпорядженні яких-небудь версій цієї трагедії. Камера відеостеження зафіксувала трьох чоловіків, які були одягнені в чорне і заходили в будинок Біллінгсів приблизно о 19:00 за місцевим часом в день убивства.

О 20:00 того ж дня до служби порятунку і поліцейської дільниці надійшли дзвінки про стрілянину в їхньому будинку. Першим тіла убитих батьків знайшов один із співробітників обслуговуючого їхню сім`ю персоналу.

На час убивства в будинку перебували 8 з 16 їхніх дітей у віці від одного до 11 років, ніхто з них не постраждав.