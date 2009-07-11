Міліція шукає підпільні казино без зупину

Міністерство внутрішніх справ на виконання вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" та відповідних доручень уряду вживає організаційних і практичних заходів щодо недопущення незаконної діяльності колишніх гральних закладів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, з цією метою в центральному апараті міністерства та в кожному територіальному підрозділі створено робочі групи для організації та проведення комплексних заходів з викриття фактів нелегальної діяльності гральних закладів, а також оперативного реагування на звернення громадян з цього приводу.

Діють мобільні групи для перевірки стану дотримання закону з боку службових осіб колишніх гральних закладів і недопущення прикриття нелегальної діяльності з боку працівників міліції та інших правоохоронних органів.

Налагоджено дієвий взаємний обмін інформацією з Міністерством праці та соціальної політики України. Щодня з даного Мінпраці засобами електронного зв’язку отримуються відомості про повідомлення громадян щодо незаконної роботи колишніх гральних закладів.

Силами територіальних підрозділів МВС протягом доби організовується відпрацювання всіх без виключення об’єктів, зазначених у повідомленнях. У разі встановлення їхньої діяльності вживаються заходи з припинення роботи, вилучення обладнання і прийняття процесуального рішення. В окремих випадках матеріали скеровуються до органів Державної податкової служби для вжиття фінансових санкцій відповідно до закону.

За результатами перевірки кожного повідомлення інформується Міністерство праці та соціальної політики України.

У результаті вжитих заходів з моменту набрання чинності (з 26 червня) Закону "Про заборону грального бізнесу в Україні" органами внутрішніх справ здійснено перевірку за 1 019 повідомленнями на "гарячу лінію" про незаконну роботу гральних закладів.

У 45 випадках (4,4%) ці повідомлення знайшли своє підтвердження, зокрема, у Донецькій і Запорізькій областях – по 13, Миколаївській – 6, Херсонській, Луганській та Київській областях – по 3, у Криму, Кіровоградській, Хмельницькій та Черкаській областях – по одному.

Викрито 84 факти нелегальної діяльності гральних закладів, вилучено 1 048 одиниць обладнання.

Складено 45 протоколів про адміністративне правопорушення, з яких 32 направлено на розгляд до суду. Судами вже розглянуто чотири адмінпротоколи.

За 10 фактами матеріали надіслані до податкових органів для застосування фінансових санкцій відповідно до статті 3 Закону "Про заборону грального бізнесу в Україні" (відповідальність за порушення цього закону).

Порушено три кримінальні справи за ст. 203 Кримінального кодексу України (ведення заборонених видів господарської діяльності).

Забезпечення виконання Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ, йдеться у повідомленні.