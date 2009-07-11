У Києві збудують Вірменську церкву

Київська міська рада виділила земельну ділянку під будівництво Вірменської церкви в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 85 депутатів Київради на засіданні сесії 9 липня.

Як повідомляв УНІАН, на зустрічі 3 липня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та посол Республіки Вірменія в Україні Армен ХАЧАТРЯН обговорили питання щодо прискорення відведення нової земельної ділянки у Києві для будівництва Вірменської церкви.

Раніше Київрада відвела землю під будівництво зазначеного храму по вул. Костянтинівська, 28-30 на Подолі, але через спротив мешканців проект не було реалізовано.

На зустрічі 3 липня стало відомо, що вже визначена альтернативна ділянка під будівництво церкви на вулиці Вірменській на Харківському масиві. Мер Києва пообіцяв послу Вірменії, що зробить усе можливе, що від нього залежить, щоб земельне питання було вирішено.

На зустрічі повідомлялось, що під будівництво церкви планується відвести ділянку площею 40 соток.