Ющенко не може знайти тих, хто брав кредити

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає проти надання державних гарантій за кредитами, залученими юридичними особами, що пропонується урядовим проектом державного бюджету на 2007 рік .

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на робочій зустрічі з промисловцями і підприємцями.

За словами глави держави, політика надання державних гарантій призвела до того, що було втрачено кілька мільярдів державних коштів. «І тепер ми не можемо знайти ні тих, хто брав ці кредити, ні тих, хто видавав під них гарантії», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зазначив, що у випадку необхідності надання державних гарантій державним підприємствам, таким як «Укрзалізниця» чи «Укравтодор», це необхідно закріпляти на законодавчому рівні. У таких випадках повинні бути подані відповідні законопроекти у Верховну Раду України, вони мають проходити громадське обговорення і, у разі необхідності, прийматись парламентом країни.