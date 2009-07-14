Мінтранс звинувачує приватні компанії в захопленні акваторії та причалів

Міністерство транспорту і зв`язку України заявляє про незаконність заволодіння приватними компаніями, зокрема, компанією «Трансінвестсервіс», державними причалами в порту «Південний», а також компанією «Нібулон» акваторією і землями водного фонду в Миколаївському морському порту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник міністра транспорту і зв`язку України – голова Державної адміністрації морського і річкового транспорту Михайло ЧУБАЙ.

За його словами, склалася ситуація, яка може спричинити претензії до портів з боку приватних структур, що може привести до банкрутства держпідприємств.

Зокрема, як пояснив начальник Миколаївського порту Василь КАПАЦИНА, зернопереробний термінал компанії «Нібулон» працює в порту незаконно, оскільки з порушенням вимоги законодавства захопив акваторію в 22 гектари, що примикає до причалу, у свою власність. У той же час, акваторія морських портів може перебувати лише в держвласності.

У зв`язку з цим В.КАПАЦИНА звернувся до Генпрокуратури і СБУ із проханням перевірити незаконне заволодіння акваторією порту компанією «Нібулон».

У свою чергу, М.ЧУБАЙ зазначив, що на минулому засіданні уряду було ухвалено вирішити питання із закріпленням акваторії Миколаївського порту в державній власності.

Крім того, начальник порту «Південний» Юрій КРУК повідомив, що компанія «Трансінвестсервіс» незаконно володіє причалами номер 16 і 17 у порту. За його даними, в результаті цього лише у першому півріччі цього року порт недоотримав 23 млн. грн. від діяльності причалу №16 і 9 млн. грн. - від причалу №17. У результаті цього також недоотримані кошти до Держбюджету.

За словами Ю.КРУКА, вже є доручення прем`єр-міністра передати ці причали на баланс порту. «Дана проблема стоїть давно, і якщо ми ще роки два продовжуватимемо занурювати голову в пісок, держава залишиться без порту», - наголосив Ю.КРУК.

Як підкреслив М.ЧУБАЙ, причальні споруди є стратегічними об`єктами, і, як і акваторії, не можуть передаватися у приватну власність.