Померла актриса Любов Поліщук (фото)

Народна артистка Росії Любов Поліщук померла у вівторок рано вранці. Про це повідомляє РІА "Новини" з посиланням на телеканал "Вести 24". Останнім часом актриса страждала від серйозного захворювання хребта.

Правду про хворобу актриса приховувала.

Останні декілька місяців Любов Поліщук не з`являлася на зйомках, не відвідувала світських заходів, не грала в театрі. Незважаючи на старання лікарів та мужність актриси, подолати з хворобу не вдавалося і Поліщук, відмовилася від подальшого лікування і повернулася додому.

Любов Поліщук, народна артистка Росії (1994), лауреат призу кінофестивалю в Сан-Франциско в номінації "Краща актриса" (1990, за фільм "Міські подробиці"), лауреат театральної премії "Чайка" в номінації "Найкрасивіша і найстильніша актриса року" (1999).

Поліщук знялася в декількох десятках фільмів, зокрема, "Вавілон XX", "В моїй смерті прошу винити Клаву К.", "Пригоди принца Флорізеля", "31 червня", "Дуенья", "Дванадцять стільців", в багатьох серіалах.

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