16 нових територій можна оголосити заповідними на Вінниччині

У Вінницькій області 16 нових територій планують оголосити заповідними.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила помічник голови Вінницької облдержадміністрації Ірина КОШЕЛЬНИК.

За її словами, також у регіоні планується створити три природні парки, в тому числі національний.

І.КОШЕЛЬНИК підкреслила, що голова Вінницької облдержадміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ наполягає на жорсткій необхідності розвитку природно-охоронного фонду та земель історико-культурного призначення краю.

16 природно-охоронних проектів місцевого значення загальною площею 600 га уже готові до реалізації, залишилось лише отримати згоду депутатів на найближчому засіданні сесії облради.

Також на території регіону, у Чечельницькому районі, буде створено національний природний парк «Кармелюкове Поділля» і регіональний ландшафтний парк «Середнє Побужжя», також передбачається реалізація спільного молдовсько-українського екологічного проекту «Дністер», до якого ввійдуть новостворені ботанічні заказники «Лядівський» та «Нагорянський».

Як зазначають в Управлінні охорони навколишнього середовища у Вінницькій області, Президент своїм указом підтримав ініціативу створити національний парк, але це питання не виноситься на засідання уряду.

У свою чергу, губернатор Вінниччини вимагає від профільних управлінь чіткої концепції подальшого розвитку національної екологічної мережі, для чого, на його думку, необхідно провести повну інвентаризацію ділянок, потенційно придатних для заповідання.

І.КОШЕЛЬНИК також повідомила, що сьогодні в області повним ходом іде процес встановлення меж існуючих природоохоронних територій. Для цього з обласного бюджету було виділено 900 тис. грн. За її словами, керівник області ставить завдання повністю завершити цю роботу до 2010 року.

Довідка УНІАН. У Вінницькій області нараховується 344 території та об’єкти природно-охоронного фонду загальною площею 27,6 тис. га. У 2008 році до заповідання включили понад 3 тис. га, у 2009 – близько 200 га («Лядівський» та «Нагорянський» заказники у Могилів-Подільському районі).