Металургійні заводи планують в серпні наростити обсяги

Металургійні заводи України планують в серпні 2009 р. наростити обсяги основних видів продукції щодо заявлених на липень на 6-13%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального директора об`єднання метзаводів «Металургпром» Віктор ЛЄСОВОЙ у Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу.

За його словами, в серпні металургійна галузь має намір виробити 2,5 млн. тонн чавуну, що на 9% більше запланового показника липня. Випуск сталі збільшиться на 9,4% - до 2,9 млн. тонн, виробництво прокату - на 13,5% - до 2,6 млн. тонн.

В.ЛЄСОВОЙ зазначив, що виробничі потужності металургійних підприємств дозволяють збільшити обсяги. Зокрема, в серпні будуть задіяні дві додаткові доменні печі, і загальна кількість працюючих печей збільшиться до 31.

В.ЛЄСОВОЙ повідомив, що в червні світовий ринок сталі пожвавився. За його словами, українські метзаводи продали більше металопродукції, ніж виробили, за рахунок запасів зі складів підприємств.

Як повідомляв УНІАН, міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ прогнозує, що липень буде найсприятливішим місяцем з виробництва для металургів.

Зокрема, за його прогнозами, виробництво сталі в липні становитиме 2,4 млн. тонн.

Він також нагадав, що в червні ц.р. виробництво сталі в Україні знизилося приблизно на 30% по відношенню до червня 2008 року.