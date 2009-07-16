Експерт: нині не кращий час для продажу ОПЗ

Ринкова вартість Одеського припортового заводу (ОПЗ) з урахуванням поточної ситуації становить близько 200-250 млн. дол., або близько 1,6 млрд. грн.

Так прокоментувала інформацію про оголошення Фондом державного майна конкурсу з продажу ОПЗ аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО.

"Не треба забувати, що перший квартал підприємство закінчило із збитком, доходи від продажів упали майже вдвічі", - відзначила аналітик.

За її словами, сьогодні не найкращий час для продажу заводу: ціни на добрива на рівні 2007 року, і хоча надалі вони, швидше за все, будуть зростати, але ринок оживе не раніше 2010 року.

На думку Т.ЛЕВЧЕНКО, претендентами на придбання ОПЗ, найімовірніше, залишаться ті самі компанії, що були допущені до конкурсу минулого року, – це «Нітроферт», «Єврохім», «Нортіма». У вітчизняних компаній, за її словами, відсутні суттєві переваги перед російськими: українські заводи одержують газ за ціною більш ніж 200 дол. за тис. куб. м, а російські компанії — по 80-90 дол. за тис. куб. м. Більше того, порівняно з минулим роком значно впали ціни на продукцію ОПЗ, зокрема, зараз аміак коштує близько 180 дол./т (торік - 800 дол./т), карбамід 240 дол./т (торік - 750-800 дол./т).

Т.ЛЕВЧЕНКО також відзначила, що певний інтерес у російських інвесторів викличе кінцева ділянка аміакопроводу Тольятті-Одеса.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу державного пакета акцій у розмірі 99,567% ВАТ «Одеський припортовий завод». Згідно з повідомленням, початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів з моменту його оголошення.

За інформацією виконуючого обов`язки голови ФДМУ Дмитра ПАРФЕНЕНКА, реалізаційна ціна запланованого на продаж держпакета ВАТ «Одеський припортовий завод» може становити близько 1 млрд. дол.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м.Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.