Центр радіочастот дозволив ввезти більше мільйона мобільних телефонів

Станом на 15 липня 2009 року ДП «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) для оформлення митних документів видав дозволи на законне ввезення до України більш як 1,017 млн. мобільних телефонів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі УДЦР.

Як наголошується в повідомленні, за оцінками фахівців УДЦР та аналітиків ринку, в II кварталі 2009 року було законно ввезено на територію нашої держави близько 80% мобільних телефонів.

«Цей показник майже в 10 разів перевищує показники минулого року і є своєрідним рекордом», - сказано в повідомленні УДЦР.

Станом на 15 липня до узагальненої бази даних УДЦР внесено більш як 1,21 млн. кодів IMEI мобільних телефонів, які перебувають у реалізації.

Як повідомляв раніше УНІАН, в 2007 році УДЦР видав дозволи на ввезення 738 тис. мобільних телефонів, при цьому, за оцінками аналітиків, в 2007 р. в Україні було продано від 8,55 до 10,49 млн. мобільних телефонів. Тобто на територію країни в 2007 році незаконно було ввезено від 91,6% до 93,2% телефонів.

У 2008 році УДЦР видав дозволи на ввезення 1,3 млн. мобільних телефонів, або приблизно на 16,5% всіх ввезених в країну телефонів за 2008 рік.

За прогнозами аналітиків холдингу Unitrade Group, в 2009 році в Україні буде реалізовано до 4 млн. телефонів.

Довідка УНІАН. IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного устаткування, який складається з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюється на заводі під час виготовлення телефону і слугує для його ідентифікації в мережі оператора.

Згідно з рішенням і Положенням про Порядок реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв НКРС про ввезення до України таких пристроїв, з 28 березня 2009 року не дозволяється ввезення і реалізація мобільних терміналів/телефонів без реєстрації індивідуального коду (серійного номера) IMEI в узагальненій базі даних. Таку узагальнену базу даних веде державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) у рамках інформаційної системи обліку мобільних терміналів.

Узагальнена база даних кодів IMEI мобільних телефонів інформаційної системи має три реєстри: білий список, чорний список і сірий список. До білого списку вносяться номери кодів мобільних телефонів, які дозволені до застосування в мережах операторів мобільного зв`язку. Це всі номери телефонів, які зареєстровані в мережах операторів до кінця вересня 2009 року або легально ввезені до України. До чорного списку вносяться номери мобільних телефонів, які не внесені до білого списку або зареєстровані органами МВС як крадені (оператори мають права обслуговувати ці телефони. До сірого списку входять номери телефонів, які не зареєстровані ні в білому, ні в чорному списку. Упродовж трьох місяців телефони з цього списку переходять у білий або чорний список (залежно від результатів перевірки легальності таких телефонів).