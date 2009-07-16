Українці, які загинули в Афганістані, виконували місію на боці іншої держави

Шестеро українців, які загинули в Афганістані, виконували гуманітарну місію на боці іншої держави, повідомляє “Німецька хвиля”.

У збитому вертольоті МІ-26 загинули військові, які мали досвід як українські миротворці, але їхня остання місія в «гарячій точці» була не від України. Четверо з шести загиблих українців були зі Львівщини.

Загинули два офіцери і два прапорщики. Звільнені у запас військові ще 2-3 роки тому брали участь у миротворчих місіях України. Цього разу професійні вертолітники виконували гуманітарну місію на боці іншої держави. Прес-секретар 13-го армійського корпусу, якому підпорядкований полк вертолітників, В.ШУБЕЦЬ повідомив, що жодна з родин поки не зверталася за допомогою в організації похорону, і тіла на батьківщину ще не доставлено.

В інтерв’ю „Німецькій хвилі” військовий експерт Микола ГУЦУЛЯК зауважив: те, що українські вертолітники працюють на боці інших держав - наслідок неправильної військової політики України, зокрема, це непродумані скорочення професіоналів та низька оплата. „Наші вертолітники мають дуже добру школу, дисципліновані, і показали себе у всіх місіях ідеально. На них є запит. Ринок пілотів-вертолітників безумовно існує, за ним стежать служби всіх країн, є списки”, - сказав він.

Не завжди вертолітники самі налагоджують контакти для служби у місіях іншої держави, зауважив М.ГУЦУЛЯК, частину з них вербують у найманці.