Лозінський оминув розставлені сіті в Нікополі

Екс-нардепові від БЮТ Лозінському влаштували в Нікополі дві засідки.

Як повідомило «Сегодня» джерело в ГПУ, позавчора і вчора була велика надія, що оголошений у розшук екс-нардеп Віктор Лозінський, підозрюваний у вбивстві жителя Кіровоградщини Володимира Олійника, попадеться в розставлені слідством сіті. За оперативною інформацією, Лозінський нібито мав з’явитися за однією з двох адрес у місті Нікополі (Дніпропетровська область). Туди виїхали, зробили обшук і сіли в засідки дві групи: одна — зі співробітників СБУ, інша — прокурорська. Проте Лозінський там не з’явився. Опергрупи виїхали до Києва для доповіді керівництву.

Кореспондент видання запитав заступника генпрокурора Віталія Щоткіна (віднедавна займається всім слідством у ГПУ, за винятком декількох особливо резонансних справ на зразок отруєння Ющенка або пошуків екс-генерала Пукача), чи шукають Лозінського за кордоном. «У нас немає даних, що Лозінський залишив країну, тому перевіряємо інформацію про його перебування усередині України», — відповів Щоткін.

Вчора ж МВС оголосило, що тим, хто повідомить про місцеперебування Лозінського, гарантовані конфіденційність і винагорода (дзвонити за телефонами в Києві 254-78-14, 254-75-14, 256-10-63, або 102).