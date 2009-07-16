У Криму четвертий день поспіль оголошують штормове попередження

У Криму знову оголошено штормове попередження.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії.

«16 липня очікується посилення північно-східного вітру (19-20 метрів на секунду), місцями пройдуть сильні зливи, град», – відзначили рятувальники. Не виключено підвищення рівня води на 0,3-0,8 м.

Оголошене штормове попередження стало вже четвертим на цьому тижні.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня сильний вітер і смерч частково пошкодили дахи кількох будинків, пункти електрозв`язку, лінії електропередач на території села Міжводне в Чорноморському районі Криму.

12 липня через сильні зливи, град і вітер у 10-ти селах Джанкойського району Криму стався обрив магістральних електромереж, в ще двох районах – частково було відсутнє електропостачання. Були пошкоджені дахи будинків у кількох селах.

Наприкінці червня злива і град пошкодили близько 10 тис. гектарів посівів зернових у кількох районах автономії. Були підтоплені будинки у кількох селах.