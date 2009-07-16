Гуцули просять Ющенка не вести за собою натовп на Говерлу

Гуцули закликають Президента України Віктора ЮЩЕНКА утриматись від масових сходжень на Говерлу.

Про це йдеться у відкритому листі керівників громадських організації краю на адресу глави держави, текст якого передано УНІАН.

«Ми, гуцули – віковічні оборонці й охоронці Карпат - закликаємо Вас відмовитися від масових сходжень на найвищу гору України Говерлу через вже завдану природі шкоду і загрозу нових екологічних наслідків», - наголошується в листі.

За словами авторів листа, після кожного такого масового сходження «довго і тяжко відходять гори, люди й тварини, позаяк під час цих акцій і після них маємо паралізований рух автотранспорту, гори сміття, гектари стоптаних альпійських лук».

Члени громадських організацій наголошують, що міліція і чиновники нічим іншим, ніж супроводженням і організацією сходження, упродовж тривалого часу не займаються.

«Закликаємо Вас як лідера партії “Наша Україна” пояснити однопартійцям і прихильним політичним силам недоречність таких масових сходжень під прапорами псевдопатріотизму, оскільки практично кожна така акція відбувається з порушенням екологічних норм і чинного законодавства», - йдеться в листі. На думку його авторів, було б набагато більше користі, якби політична сила Президента і всі інші партії національно-демократичного спрямування не проводили піар-акції на Говерлі, а законодавчо обмежили масові сходження на найвищу гору Карпат і надали Говерлі особливий заповідний статус.

Вони нагадують, що за розрахунками фахівців, екологічне навантаження на Говерлу не повинно перевищувати 200 осіб на добу.

«Ви прийшли і пішли, а ми тут залишаємось із невирішеними проблемами, особливо після нищівної повені, яка сколихнула Карпати у 2008 році, – краще кошти, виділені на акцію, передати потерпілим гуцульським родинам, багато з яких ще не повернулися у поруйновані стихією хати»,- підкреслюють керівники гуцульських громадських організацій.

В листі нагадується Президенту про трагічні наслідки сходження на Говерлу в 2005 році, коли, аби побачити В.ЮЩЕНКА, приїхали понад 10 тис. туристів з усієї України. Однак гроза, град і сильний вітер застали людей просто на вершині Говерли. Від удару блискавки постраждали декілька осіб, деякі з них померли.

«Цього року можливе повторення трагічних наслідків, оскільки у високогір’ї, як і в політиці, погода нестабільна. Сподіваємось, Ви з розумінням сприймете наше звернення і відміните сходження, яке може завдати екологічного лиха нашим Карпатам», - застерігають гуцульські організації.

Під листом стоять підписи голови Всеукраїнського об’єднаного товариства «Гуцульщина» Дмитра ВАТАМАНЮКА та голів районних осередків товариства, директора Карпатського біосферного заповідника, доктора біологічних наук, професора Федора ГАМОРА, голови регіонального об’єднання дослідників Гуцульщини, доктора технічних наук, професора Нестора БИБЛЮКА, головного редактора краєзнавчого журналу «Гражда» Олександра МАСЛЯНИКА, виконавчого директора Благодійного фонду "Олекса Довбуш" Романа ВИХОВАНЦЯ, голови Конгресу національно-патріотичних сил "Гуцульська рада" Михайла ЯКІНЧУКА.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 18 липня здійснить сходження на найвищу точку в Україні – гору Говерлу. Вже традиційно у такий спосіб Президент та всі бажаючі відзначають День проголошення Державного суверенітету України.