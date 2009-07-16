Тимошенко дозволила возити second-hand через 16 пунктів пропуску

Кабінет міністрів України розпорядженням № 777-р від 8 липня затвердив перелік пунктів пропуску на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення на її митну територію і переміщення транзитом суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності одягу та інших виробів, що використовувалися.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оприлюднений на Урядовому порталі.

Зокрема, митне оформлення товарів second-hand для автомобільного сполучення здійснюватиметься на пункті пропуску “Довжанський” (кордон з Російською Федерацією), “Нові Яриловичі”, “Городище”, “Доманове” (кордон з Республікою Білорусь), “Могилів-Подільський”, “Старокозаче” (кордон з Республікою Молдова), “Ягодин”, “Краківець” (кордон з Республікою Польща), “Ужгород” (кордон із Словацькою Республікою), “Чоп” (кордон з Угорською Республікою), “Порубне” (кордон з Румунією).

Для залізничного сполучення визначені пункти пропуску “Тополі”, “Зернове” (кордон з Російською Федерацією), “Виступовичі” (кордон з Республікою Білорусь), “Могилів-Подільський” (кордон з Республікою Молдова), “Ягодин” (кордон з Республікою Польща), “Чоп” (кордон з Словацькою Республікою, а також з Угорською Республікою), “Дякове”, “Вадул-Сирет” (кордон з Румунією).

Митне оформлення товарів second-hand для морського сполучення здійснюватиметься на Іллічівськом та Одеському морських торговельних портах.

Водночас, це рішення не стосується товарів, які переміщуються на митну територію України у режимі тимчасового ввезення або повертаються на митну територію України після тимчасового вивезення, переміщуються транзитом як реквізит театру, цирку, спортивної команди.