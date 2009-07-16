Світовий банк повідомив Україні добру і погану новину

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз спаду ВВП України в 2009 році до 15% і поліпшив прогноз інфляції до 13,4%

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції старший економіст СБ Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

При цьому він додав, що протягом поточного року також знизиться динаміка приватного споживання, особливо в другому і третьому кварталах.

За даними Р.ПІОНТКОВСЬКОГО, згідно з прогнозом, ВВП України в 2010 році продемонструє зростання на 1%, а в 2011-му – на 3,5%.

Водночас, згідно з прогнозом СБ, номінальний ВВП України за підсумками поточного року становитиме 918 млрд. грн., у 2010 р. – 1 трлн. 21,7 млрд. грн., у 2011 р. – 1 трлн. 156,9 млрд. грн.

За прогнозами СБ, зниження експорту в 2009 році становитиме 16,1%, при цьому в 2010 році експорт зросте на 2,2%, аналогічне зростання очікується і в 2011 році.

Зниження імпорту цього року банк прогнозує на рівні 39,7%. У 2010 році, за прогнозами СБ, обсяги імпорту зростуть на 0,4%, а в 2011-му – на 7,3%.

Крім того, згідно з прогнозами СБ, державний і гарантований борг України в 2009 році становитиме 34,6% ВВП, у 2010-му – 40,3% ВВП, а в 2011-му – 39,2% ВВП.

Споживання в 2009 році знизиться на 21%, у 2010 р. – зросте на 0,4%, а в 2011 р. – на 4,6%.

Зовнішній борг України в 2009 році становитиме 95,3% ВВП, у 2010-му – 87% ВВП, а в 2011-му – 74,7% ВВП.

Баланс бюджету (без рекапіталізації банків) у 2009 році становитиме мінус 6,5% ВВП, у 2010 р. – мінус 4,2%, в 2011 р. – мінус 3,2% ВВП.

«Навіть такі не зовсім привабливі перспективи зростання в 2009 році, а також можливе перевищення наших помірних прогнозів у 1% зростання ВВП наступного року вимагають досить виваженої економічної політики, яка була б спрямована на те, щоб забезпечити зниження вартості зовнішнього фінансування для України, а також на те, щоб збільшити обсяги рефінансування зовнішніх боргів», – сказав Р.ПІОНТКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, в квітні п.р. Світовий банк переглянув свій прогноз щодо динаміки валового внутрішнього продукту України в 2009 році до 9% падіння проти 4% падіння, прогнозованих раніше.

Також СБ погіршив прогноз інфляції в Україні в поточному році з 13,6% до 16,4%. При цьому Р.ПІОНТКОВСЬКИЙ повідомив, що до 2010 року інфляція в Україні сповільниться до 10%, а до 2011 р. – до 8%.

У свою чергу, директор СБ в Україні, Молдові та Білорусі Мартін РАЙЗЕР зазначив, що даний прогноз буде актуальний тільки у разі ухвалення владою України пакета антикризових заходів.

Згідно з останнім прогнозом СБ, номінальний ВВП за підсумками поточного року становитиме 990,6 млрд. грн., у 2010 р. – 1 трлн. 103,5 млрд. грн., в 2011 р. – 1 трлн. 252,9 млрд. грн. Зниження експорту України поточного року очікується на рівні 10,1%, у 2010 році прогнозується зростання на 1,1%, у 2011 р. – зростання на 2,1%. Зниження імпорту України поточного року очікується на рівні 34,3%, при цьому в 2010 і 2011 роках прогнозується зростання на 2,4% і 7,6% відповідно.

За прогнозами СБ, державний і гарантований борг України на кінець 2009 року становитиме 28,8% ВВП, у 2010 р. – 29,2%, у 2011 р. – 30% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП у 2009 році з 4,5% до мінус 4%. При цьому СБ поліпшив прогноз інфляції в Україні в 2009 році з 15,3% до 13,6%.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).

Зростання реального ВВП України в 2008 році порівняно з 2007 роком становило 2,1%, при цьому зростання ВВП в 2007 році порівняно з 2006 роком становило 7,6%.