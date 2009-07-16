Завтра в Україні - спека

Завтра в Україні збережеться суха, спекотна погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, лише на крайньому заході та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, у південній частині місцями 25-27°, вдень 29-34° у південних, східних та Дніпропетровській областях 35-38°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 18-23°.

У Київській області у п’ятницю очікується суха та спекотна погода з температурою вночі 17-22°, вдень 29-34°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У Києві температура вночі близько 20°, вдень 31-33°.