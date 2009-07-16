У СП кажуть, що Ющенко дав добро на приватизацію Одеського припортового

Приватизацію Одеського припортового заводу узгоджено з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Ця позиція була узгоджена з Президентом», - сказав він.

Він зазначив, що раніше рішення В.ЮЩЕНКО про заборону приватизації ОПЗ було пов`язане з тим, що приватизацію підприємства планувалося провести в пакеті з низкою інших об`єктів, з чим глава держави був не згодний.

Тепер же, за словами О.ШЛАПАКА, досягнуто домовленості про окремий продаж ОПЗ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив вчора конкурс з продажу державного пакету акцій у розмірі 99,567% ВАТ «Одеський припортовий завод». Згідно з повідомленням, початкова ціна пакету складає 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів з моменту його оголошення.

За інформацією виконуючого обов`язки голови ФДМУ Дмитра ПАРФЕНЕНКА, реалізаційна ціна запланованого до продажу держпакету ВАТ «Одеський припортовий завод» може скласти близько 1 млрд. дол.

Нагадаємо, конкурс з продажу 99,52% акцій Одеського припортового заводу планували провести 20 травня 2008 року. Проте Рада національної безпеки і оборони України 16 травня минулого року заборонила уряду і Фонду державного майна України здійснювати приватизацію державних пакетів акцій енергокомпаній, Одеського припортового заводу і деяких інших підприємств.

Рішення РНБО набрало чинності указом Президента.

7 липня 2008 р. В.ЮЩЕНКО знову припинив дію розпорядження Кабміну щодо приватизації Одеського припортового заводу.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод » (м. Південне, Одеська обл.) - другий за розміром виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з приймання, охолоджування і перевантаження аміаку.