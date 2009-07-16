28 вузів готують позови до Вакарчука

Голова правління Конфедерації недержавних вищих навчальних закладів освіти, народний депутат України від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО закликає Міністерство освіти і науки та Державну акредитаційну комісію припинити перевірки недержавних вищих навчальних закладів.

У коментарі УНІАН голова правління Конфедерації недержавних вищих навчальних закладів освіти повідомив, що 28 ВНЗ готують судові позови до Міносвіти та ДАК через незаконне, на їхню думку, позбавлення ліцензій у 2008-2009 навчальному році. За його інформацією, близько 34-х вузів позбавлено ліцензій, ще близько 50-ти чекають перевірок міністерства, за результатами яких вони також можуть втратити ліцензії. Ці навчальні заклади переважно недержавної форми власності, відзначив депутат.

Голова правління Конфедерації закликав міністерство і ДАК не демонструвати упереджене ставлення до недержавних ВНЗ та припинити перевірки, які, на його думку, не мають безпосереднього відношення до виконання вищими навчальними закладами ліцензійних умов діяльності.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО при цьому нагадав, що постановою Кабінету Міністрів від 21 травня 2009 року № 502, передбачено мораторій на перевірки всіх суб’єктів господарювання, в тому числі і недержавних вузів. Народний депутат переконаний, що наразі профільне міністерство має направити всі сили на надання дієвої допомоги освітній галузі, всім вищим навчальним закладам, незалежно від форми власності.

Голова правління Конфедерації також повідомив, що надіслав міністру освіти і науки Івану ВАКАРЧУКУ звернення з вимогою відкликати лист від 5 червня 2009 року № 1/9-382, яким призупиняється прийом до розгляду ліцензійних справ за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та молодшого спеціаліста на підставі порушення окремими ВНЗ ліцензійних умов.

На думку Ю.МІРОШНИЧЕНКА, прийняте рішення щодо призупинення розгляду ліцензійних справ суперечить законодавству України, зокрема: статтям 12, 15, 18 Закону України «Про освіту», статтям 18, 28, 31 Закону України «Про вищу освіту», п.п. 10, 14, 16, 20 постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг». Також народний депутат вважає, що в листі Міносвіти не вказано нормативних підстав (рішення Колегії, розпорядження міністра освіти і науки України тощо), згідно з якими призупиняється прийом до розгляду ліцензійних справ.

Окрім цього, голова правління Конфедерації сказав, що, за його інформацією, ДАК регулярно порушує порядок (особливо в строках) прийому і розгляду документів з ліцензування і акредитації, має в роботі десятки справ, які не були і, ймовірніше за все, не будуть розглянуті в установлені законом терміни. Це ставить під загрозу організацію нового набору у вузи, а також ліцензування та акредитацію не лише з нових, але й наявних спеціальностей, заявляє Ю.МІРОШНИЧЕНКО.