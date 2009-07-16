Дві галузі промисловості швидше за інших виходять з кризи

В Україні найбільш швидко відновлюються хімічна і харчова промисловість. Про це в коментарі УНІАН заявив координатор економічних програм Школи політичної аналітики при Національному університеті „Києво-Могилянська Академія” Сергій КИСЕЛЬОВ.

„Хоча ще рано говорити про вихід України з економічної кризи, статистика за І півріччя 2009 р. свідчить про поступове покращення економічної ситуації", – говорить експерт.

За його словами, „за червень 2009 р. промисловість зросла на 3,1%, порівняно до травня 2009 р. Зареєстроване зростання, порівняно з травнем, по усіх базових галузях промисловості, крім нафтопереробки. Лідерами зростання за червень стали текстильна і деревообробна промисловість (відповідно, +14,4% і +10,1%), а також машинобудування (+6,9%)". Хоча "в машинобудуванні ситуація неоднозначна. З одного боку продовжується падіння у виробництві транспортних засобів (-5,9% за червень), з іншого боку у виробництві електричного і оптичного машинобудування спостерігався рекордний ріст (+27,5%)”, – відзначає С.КИСЕЛЬОВ.

Експерт говорить, що „у більш тривалому періоді – за І півріччя 2009 р. – ми бачимо також позитивні тенденції. Ми починали рік з падіння промисловості в 34,1%. За результатами 6 місяців падіння загальмувалося до 31,1%. 4 з 6 місяців 2009 р. спостерігалося зростання промисловості, порівняно до попереднього місяця. Виключення становили лиш січень і квітень 2009 р., але навіть у ці місяці падіння було значно меншим, ніж восени 2008 р.".

С.КИСЕЛЬОВ говорить, що "найбільш динамічно промислове падіння гальмується в хімічній і харчовій промисловості. В хімії починали рік з падіння в "мінус" 49,1%, за півроку маємо "мінус" 33,5%". Таку ситуацію експерт пояснює тим, що "на початку року хімічні підприємства стояли незавантаженими через проблеми з російським газом. Також далися взнаки і урядові пільги для хімічної промисловості – зокрема, нульова надбавка по тарифах на газ”.

Найбільш позитивна ситуація, за словами С.КИСЕЛЬОВА, спостерігається в харчовій промисловості. „Вона постраждала від кризи найменше і тут спостерігаються найбільш яскраві тенденції до відновлення: починали рік з падіння в "мінус" 14,3%, зараз – лише "мінус" 5,8%. Така позитивна динаміка свідчить про певний запас міцності внутрішнього ринку, на який більшою мірою і спрямована харчова промисловість”, – вважає експерт.

Також С.КИСЕЛЬОВ вказує на те, що спостерігається позитивна динаміка у сільському господарстві. „Тут спостерігається зростання. Причому це зростання посилюється: починали із +0,5%, за 5 місяців 2009 р. маємо +2,3% (до відповідного періоду 2008 р.). Для країни це доволі важливо, оскільки частка сільського господарства в українському ВВП порівняно висока – 9,3% – це в 3-4 рази більше, ніж в більшості країн Євросоюзу, в США чи в Японії", - відзначає фахівець. За його словами, "минулорічний рекордний врожай (53,3 млн. тонн зерна) позитивно вплинув на тваринництво, де спостерігається різке гальмування скорочення поголів’я, а по деяких видах свійських тварин – навіть зростання, якого не було протягом останніх 2-3 років”.

За словами економіста, „стримано позитивні” тенденції скорочення падіння також спостерігаються у вантажних перевезеннях і будівельних роботах. Водночас, певне прискорення падіння спостерігається у роздрібній торгівлі та в пасажирських перевезеннях