Солдата у навчальному центрі “Десна” замучили сержанти

Загибель військовослужбовця строкової служби у навчальному центрі “Десна” сталася внаслідок нестатутних взаємовідносин.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це сьогодні заявив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Сергій КИРИЧЕНКО, виступаючи на брифінгу щодо загибелі у військовослужбовця строкової служби у Деснянському навчальному з’єднанні.

“Це перший за останні два роки трагічний випадок, коли від рук казармених хуліганів, від нестатутних взаємовідносин у Збройних Силах України загинув солдат”, - підкреслив він. “За наказом міністра оборони України, я особисто прибув до 169-го Навчального центру для того, щоб очолити розслідування обставин, причин трагедії і знайти відповідь на питання, що треба зробити, щоб у майбутньому подібні випадки не траплялися”, - додав С.КИРИЧЕНКО.

Начальник Генерального штабу зазначив, що разом з ним у Деснянському навчальному центрі працюють слідчі військової прокуратури, СБУ, Військової служби правопорядку у ЗСУ, комісії Генерального штабу та командування Сухопутних військ. За його словами, метою їх роботи є виявлення тих осіб, які скоїли цей злочин.

“Сьогодні вночі органами прокуратури були затримані два сержанти підрозділу, в якому служив загиблий військовослужбовець, які звинувачуються у скоєнні цього злочину”, - поінформував він.

С.КИРИЧЕНКО також додав, що за попередніми даними розслідування, злочин трапився близько опівночі з неділі на понеділок, коли до загиблого військовослужбовця були застосовані нестатутні методи впливу. О 5.20 понеділка (27 листопада - УНІАН) сусід по ліжку виявив, що постраждалому погано. Вже за 15 хвилин у підрозділі працював фельдшер, військовослужбовця транспортували у госпіталь, але лікарі вже нічним не змогли йому допомогти і близько 6.50 солдат помер.

Начальник Генштабу зауважив, що сержанти, які скоїли цей злочин, прослужили в армії півроку, вони „строковики”.

Він наголосив, що одним завданням слідчих комісій є виявлення тих військових керівників підрозділу, частини та навчального центру, злочинна діяльність або бездіяльність яких призвела до того, що стався такий ганебний випадок.

За словами С.КИРИЧЕНКА, керівництвом Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України вживаються усі заходи для того, щоб покращити ситуацію у військових колективах, не допустити проявів нестатутних взаємовідносин. З цією метою здійснюється цілий комплекс організаційних, кадрових, соціальних та виховних заходів. Начальник Генштабу зазначив, що тільки у 169-му Навчальному центрі за ті негаразди, які були у військовій дисципліні торік були усунені з посад командир Навчального центру, деякі його заступники, а також майже всі командири військових частин, які входять до його складу.

“Я сьогодні приходжу до висновку, що заходи, які були вжиті у 169-му Навчальному центрі минулого та цього року, на жаль, не дали тих результатів, на які ми очікували”, - сказав генерал-полковник. “Я глибоко переконаний і буду доповідати сьогодні міністру оборони про те, що необхідно вживати заходів на більш високому рівні – у командуванні Сухопутних військ, його структурах, які відповідають за цей Навчальний центр. Винні особи повинні бути притягнуті до відповідальності, і ця відповідальність настане найближчим часом”, - підкреслив С.КИРИЧЕНКО.