Євро на міжбанку перевалив за одинадцять гривень

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 7,7620/7,7950 грн./дол., на 12.00 ціни знизилися до 7,7250/7,7510 грн./дол. А на момент закриття цінові рівні пішли вгору - 7,8250/7,8570 грн./дол., повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2450/0,2465 грн./рубль, на 12.00 ціни підвищилися до 0,2466/0,2475 грн./рубль. На момент закриття торгів ціни зросли - 0,2457/0,2470 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і склав 31,7350 рублів за долар (-0,2250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4088/1,4090 дол./євро, на момент закриття торгової сесії ціни пошли вгору - 1,4132/1,4134 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9250/10,9850 грн./євро, на 12.00 ціни пішли вгору - 10,9940/11,0400 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли максимуму - 11,06/11,10 грн./євро.

За даними Національного банку України, середньозважений курс долара на міжбанку за підсумками сьогоднішніх торгів склав 7,6932 грн./дол.