Шостий «Гаррі Поттер» зібрав майже $60 мільйонів за один вечір

Шоста серія поттеріани, "Гаррі Поттер і напівкровний Принц", зібрала за перший вечір прокату в США 58,4 мільйона доларів, повідомляє у четвер видання Variety з посиланням на студію Warner Bros. Попередня серія, "Гаррі Поттер і Орден Фенікса", в перший вечір дала лише 44 мільйони. Студія Warner Bros сподівається, що шостий "Гаррі Поттер" поб`є рекорди таких касових монстрів, як "Трансформери", "Людина-паук" та "Пірати Карибського моря".

РІА "Новости"