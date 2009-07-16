Українку, засуджену в Таїланді до страти, помилував король

Громадянка України Вікторія МАМОНТОВА, засуджена в Таїланді до смертної кари, отримала помилування короля Таїланду й повертається в Україну.

Про це УНІАН повідомили в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

Зокрема, сьогодні мати засудженої в Таїланді Вікторії - Тетяна МАМОНТОВА, розповіла Н.КАРПАЧОВІЙ, що 16 липня 2009 року о 6 годині 30 хвилин українка покинула Бангкокську в’язницю, її помилував король Тайланду.

В омбудсмана нагадують, що В.МАМОНТОВА провела у Бангкокській в’язниці 8 років і 10 місяців. І весь цей час Н.КАРПАЧОВА намагалась визволити співвітчизницю, засуджену в Таїланді до смертної кари.

Так, Уповноважена з прав людини чотири роки тому відвідала в бангкокській в`язниці В.МАМОНТОВУ, зустрічалась з високопосадовцями Королівства Таїланд, в результаті чого вдалося домогтися, щоб Апеляційний суд цієї держави замінив страту українки на 33 роки і 4 місяці тюремного ув’язнення, а потім за амністією цей термін був скорочений на 5 років та 5 місяців.

За поданням Н.КАРПАЧОВОЇ Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Короля Таїланду Пхумібона АДУЛЬЯДЕТА з проханням помилувати нашу співвітчизницю.

Зараз В.МАМОНТОВА за сприяння консула України в Таїланді Костянтина ІВАЩЕНКА перебуває в Центрі міграції й вже на наступному тижні планує повернутися до України.

Як повідомляє секретаріат Уповноваженого ВР України з прав людини, мати В.МАМОНТОВОЇ висловила щиру подяку українському омбудсману за допомогу у визволенні доньки.

Як повідомляв УНІАН, В.МАМОНТОВУ (1971 року народження) було затримано 28 вересня 2000 року у Бангкоку (Таїланд) Департаментом боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин Міністерства внутрішніх справ Королівства Таїланд. За місцем її проживання у готелі було вилучено 1 кг 293,3 г героїну.