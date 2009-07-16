Ющенко і Тимошенко привітали селян із врожаєм

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав аграріїв Дніпропетровської та Херсонської областей з намолотом першого мільйона тонн зерна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у вітальній телеграмі на адресу голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктора БОНДАРЯ Президент України наголосив, що вдалий старт у збиранні ранніх зернових культур є результатом сумлінної праці й професійного підходу хліборобів Дніпропетровщини до справи.

«Певен, що ця перемога не остання і незабаром ви примножите свої здобутки», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент також висловив вдячність усім сільським трудівникам Таврійського краю за наполегливу й самовіддану працю, за професіоналізм і любов до рідної землі. «Нехай нива завжди тішить вас важким налитим колосом, а жнива - високими врожаями», - йдеться у вітальній телеграмі на адресу голови Херсонської обласної державної адміністрації Бориса СІЛЕНКОВА.

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Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО направила привітання хліборобам Херсонської та Дніпропетровської областей у зв’язку з намолотом першого мільйона тонн зерна нового врожаю.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Ваша наполеглива праця, прагнення і вміння використовувати наявний потенціал для досягнення високих результатів забезпечили вагомий внесок у велику справу - повернення Україні слави житниці Європи», - йдеться у телеграмі привітання.