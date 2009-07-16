На трьох шахтах гірники відмовилися підніматися на поверхню

Сьогодні на трьох шахтах Державного підприємства «Макіївугілля» 31 гірник відмовився підніматися на поверхню, вимагаючи у транспортників управління «Макіїввантажтранс» нормальних умов для своєї роботи.

Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, в ДП «Макіївугілля» на шахті ім. Кірова не піднялися на поверхню 14 гірників, які знаходяться в насосній камері біля повітряподаючого стовбура; на шахті «Ясиновськая Глибока» не піднялися 10 гірників, які знаходяться в камері очікування на горизонті 475 м; на шахті ім. Чайкіна не піднялися 7 шахтарів, які знаходяться у приствольному дворі на горизонті 651 м.

У штабі відзначили, що рятувальники виїжджали на всі шахти, де бастують гірники, дослідили стан копальневої атмосфери, зробили відбір повітря і оцінили стан здоров`я гірників. Умови, в яких зараз перебувають страйкуючі шахтарі, задовільні, як і їхній стан здоров`я, сказали рятувальники.

Керівник прес-служби ДП «Макіїввугілля» Віра ЛЯЩЕНКО пояснила кореспонденту УНІАН, що з 13 липня «йде блокування керівництвом вантажно-транспортного управління «Макіїввантажтранс» перевезення наших вантажів - вагонів з вугіллям, не поставляється порожняк». При цьому вона додала, що «Макіїввантажтранс» з понеділка не «поставляє вагони на шахти, тому вугілля не вивозиться, а вивалюється на аварійні склади, що призводить до дорожчання виробничих витрат, погіршення якості видобутого вугілля… А на шахті ім. Кірова, наприклад, взагалі немає аварійного складу… Результатом може бути все що завгодно, аж до техногенної катастрофи».

В.ЛЯЩЕНКО нагадала, що до 2006 року управління «Макіїввантажтранс» входило до складу ДП «Макіїввугілля», але потім відділилося у самостійну державну виробничу одиницю. Але, за її словами, 16 червня поточного 2009 року міністр вугільної промисловості України Віктор ПОЛТАВЕЦЬ «підписав наказ про повернення в управління «Макіїввугілля» управління «Макіїввантажтранс», як єдиної технологічної ланки, єдиного виробничо-технологічного комплексу з видобутку вугілля». Проте керівництво «Макіїввантажтранс» не хоче виконувати наказ міністра і тому зриває виробничий процес на шахтах ДП «Макіїввугілля», сказала В.ЛЯЩЕНКО.

У свою чергу гірники шахт страждають від дій транспортників і «вимагають відновлення роботи управління «Макіїввантажтранс» і вимагають від них поставок усіх необхідних для виробництва матеріалів», пояснила вона. Саме тому гірники пішли на крайній захід – на страйк, і відмовилися сьогодні підніматися на гора.

«Страйкуючі гірники вимагають, щоб «Макіїввантажтранс» не блокував роботу, щоб машиністи локомотива повернулися на свої машини, перевозили ліс та інші вантажі, необхідні для життєдіяльності вугільного виробництва в Макіївці…. Вони вимагають виконання наказу міністра В.ПОЛТАВЦЯ», - сказала керівник прес-служби.

За її словами, Макіївський міський голова Олександр МАЛЬЦЕВ «на 100% підтримує страйкуючих гірників у їхніх вимогах і виступає проти того, щоб у Макіївці організувалася антивугільна монополія».

Довідка УНІАН. До складу ДП «Макіїввугілля» входять шахтоуправління і шахти: Шахта ім. В. Бажанова, Шахта "Калиновська-східна", Шахта "Холодна Балка", Шахта ім. В.І. Леніна, Шахта "Чайкіно", Шахта "Бутовська", Шахта ім. C.Кірова, Шахта "Ясиновська-глибокая" і Шахта "Північна", Шахтоуправління «Південно-Ясиновське». А також допоміжні підприємства: Управління з гасіння, профілактикти териконів і рекультивації земель, Вузол виробничо-технологічного зв`язку, Автобаза, Маквуглекокс, Червоногвардійський ремзавод, Управління з налагодження, випробування і ремонту гірничо-шахтного устаткування, Інформаційно-обчислювальний центр, Управління МТС, Управління "Макіївспецремонт", Управління технічного контролю якості вугілля і стандартів, проектно-конструкторське бюро і навчально-курсовий комбінат.