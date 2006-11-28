Луценко сьогодні працював на ФБР

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обговорив з делегацією Федерального бюро розслідувань США співробітництво між правоохоронними органами обох країн у боротьбі з міжнародною транснаціональною злочинністю.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні в МВС України відбулася робоча зустріч Ю.ЛУЦЕНКА з представниками Федерального бюро розслідувань США на чолі із заступником директора ФБР США Джоном ПІСТОЛЕМ та працівниками Посольства США в Україні.

В основу співробітництва покладено Договір між Україною та США про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 22 липня 1998 року та Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США з допомоги у правоохоронних питаннях, підписаного у грудні 2002 року.

Протягом останніх років були укладені протоколи до цих документів, за якими реалізуються повномасштабні програми з розвитку співробітництва в різних напрямках боротьби зі злочинністю.

Ю.ЛУЦЕНКО подякував за взаєморозуміння американській делегації, зокрема акцентував увагу на основних питаннях фахової співпраці. Він наголосив, що особливий інтерес МВС сьогодні викликає досвід поліції зарубіжних країн у сфері боротьби з корупцією, організованою злочинністю, відмиванням грошей, профілактики та попередження злочинності. Сьогодні каналами Інтерполу українською стороною налагоджений постійний обмін інформацією з правоохоронними органами 184 країн світу та США. Рівень взаємодії НЦБ Інтерполу з Офісом аташе з правових питань ФБР Посольства США в Україні з обсягу інформації та ефективності спільних дій перебільшує аналогічні показники співпраці з деякими іншими країнами. Головною передумовою цього є професіоналізм офіцерів ФБР та відсутність мовного бар’єру, а також сталі відносини між службами.

Результатом такої співпраці стала депортація до США минулого року громадянина цієї країни Натана ГОЗМАНА, який розшукувався за убивство, участь в організованому злочинному угрупованні та підозрювався у вбивстві поліцейського в Нью-Йорку. Американська сторона і надалі надаватиме інформацію щодо розслідування справ колишнього прем’єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА та екс-губернатора Сумської області Володимира ЩЕРБАНЯ.

Сторони також обговорили питання боротьби з кіберзлочинністю, протидії розповсюдженню порнопродукції, в тому числі дитячої. Під час розмови також були порушені питання отримання інформації стосовно незаконних дій проти українських дітей, які перебувають у США. Особливий наголос було зроблено на розширенні ділових контактів у сфері освіти та підготовки українських правоохоронців на базі підрозділів ФБР.

“Нам приємно, що Федеральне бюро розслідувань США надає таку можливість українським правоохоронцям на постійній основі”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. За його словами, це відчутна допомога, підтвердити сказане можуть й присутні на зустрічі випускники Академії ФБР, які мали можливість не тільки брати участь у спільних заходах за кримінальними справами, але й пройти навчання новітнім технологіям розслідувань, якими користується ФБР.