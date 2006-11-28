Росія відновить поставки вина і м`яса з Молдови. Як передає РІА «Новости», про це сьогодні в Мінську домовилися президенти двох країн Володимир ПУТІН і Володимир ВОРОНІН.

Президенти протягом зустрічі обговорили весь комплекс відносин, зокрема поставки молдавської сільгосппродукції в РФ, енергетику і політичні питання.

Володимир ПУТІН за підсумками зустрічі сказав журналістам, що досягнута домовленість про відновлення поставок м`яса і вина з Молдови до Росії.

Президент РФ відзначив, що російські і молдавські фахівці займатимуться спільними перевірками якості продукції на молдавських підприємствах.

В.ПУТІН сказав, що як перший крок це здійснюватиметься за принципом одного вікна, через спеціальні підприємства, з метою подальшого супроводу цієї продукції і недопущення контрафакту.

Як відомо, Росія з 18 квітня 2005 року заборонила поставки і транзит м`яса з Молдови до Росії. Заборона була введена для "недопущення можливого завезення на територію Росії небезпечних у ветеринарно-санітарному відношенні вантажів".

Заборона на поставки вин з Молдови була введена з 27 березня цього року у зв`язку з заявою щодо порушення санітарних норм. За даними головного державного санітарного лікаря РФ Геннадія ОНИЩЕНКА, в молдавських винах були виявлені важкі метали і пестициди.