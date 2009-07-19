Два авіазаводи випустять облігацій на майже 2,5 млрд. грн.

Уряд ухвалив рішення про випуск облігацій Харківським державним авіаційним виробничим підприємством на суму 1 млрд. 620 млн. грн. та державним підприємством “Київський авіаційний завод “Авіант” на суму 858 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, уряд на засіданні 17 липня ухвалив відповідне розпорядження.

В управлінні підкреслили, що таке рішення уряду дасть змогу здійснити фінансування інвестиційних проектів на даних авіаційних підприємствах та вивести їх на беззбитковий рівень роботи, а також виконати зобов’язання за імпортними контрактами на поставку літаків.