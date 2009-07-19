Лівія кличе на роботу медиків із України

Секретар Головного народного комітету (міністр) охорони здоров’я та навколишнього середовища Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії Мухаммад Аль-ХІДЖАЗІ звернувся до української сторони з проханням посприяти залученню українських лікарів і медичного персоналу до роботи у медичних закладах Лівії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, про це він сказав під час зустрічі з міністром охорони здоров’я України Василем КНЯЗЕВИЧЕМ.

Хоча сьогодні в Лівії за офіційними даними працює 450 українських медиків, М.Аль-ХІДЖАЗІ зазначив, що загалом Лівії не вистачає близько 1500 спеціалістів різних медичних напрямків, додавши, що найбільше кадровий дефіцит існує серед терапевтів, гінекологів, педіатрів, анастезіологів та хірургів. Зокрема, він запевнив представників Міністерства охорони здоров’я України в тому, що усі права та свободи українських медиків при працевлаштуванні у Лівії будуть захищені і гарантовані.

У свою чергу, В.КНЯЗЕВИЧ наголосив, що українська сторона готова до співпраці, яка буде здійснюватися в рамках міжурядової домовленості.

Щодо працевлаштування українських медиків у Лівії він вказав на певні складності, пов`язані з тим, що в Україні існує власний дефіцит лікарів по деяких напрямках.

Водночас В.КНЯЗЕВИЧ висловив зацікавленість у детальному вивченні усіх умов роботи українських медиків у Лівії для того, щоб популяризувати даний напрямок співробітництва.

Також на зустрічі було обговорено отримання медичної освіти і підвищення кваліфікації медичних кадрів Лівії в Україні.

Обидві сторони вирішили провести низку необхідних консультацій з метою узгодження взаємних зауважень та підписати відповідний документ про співробітництво у сфері охорони здоров`я найближчим терміном.

М.Аль-ХІДЖАЗІ офіційно запросив українську делегацію на чолі з В.КНЯЗЕВИЧЕМ відвідати Лівію для продовження конструктивного діалогу у сфері охорони здоров`я.