Угорські банки погодилися витримувати моральний кодекс

Угорський уряд домовився з місцевими банками про дотримання останніми так званого морального кодексу, який покликаний захистити права споживачів за умов кризи. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на заяву прем`єр-міністра країни Гордона Байнаї.

Прем`єр наголосив, що дотримання кодексу буде не добровільним, а примусовим, і стежити за виконанням правил буде місцевий фінансовий регулятор. Він має право застосовувати до порушників кодексу економічні санкції.

Під час фінансової кризи, яка значно повалила курс форинта, банки почали змінювати умови валютних контрактів з клієнтами. Під час зворотного процесу ревальвації зміни проходили вже не так швидко.

Тепер банки зобов`язалися не змінювати в односторонньому порядку контракти протягом двох місяців, починаючи з 1 серпня.

Угорщина значно постраждала від світової фінансової кризи, як і багато інших країн Європи, що розвиваються. У жовтні МВФ, Світовий банк і Євросоюз погодилися видати Угорщині рекордний кредит в 25,1 мільярда доларів, нагадує Лента.ру.