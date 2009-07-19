У Туреччині заборонили палити в ресторанах і барах

Із сьогоднішнього дня в Туреччині набуло чинності доповнення до закону про заборону куріння, згідно з яким палити забороняється у всіх ресторанах, кав`ярнях, барах і нічних клубах.

Порушення закону загрожує покаранням і самим курцям, і власникам закладів. При цьому забороняється куріння не тільки сигарет, сигар і трубок, а й кальяну.

Для відвідувачів, які порушили закон, передбачено штраф (у перерахунку з ліри) у розмірі більш як 30 євро, для власників закладів - від 366 до 3660 євро, повідомляє «Німецька хвиля».

Для забезпечення контролю за дотриманням закону в країні створено спеціальну структуру, штат якої налічує 4500 співробітників.

Курити відтепер відвідувачам кафе і ресторанів дозволяється лише на території закладів, розташованих просто неба, але за умови, що вони не обладнані тентами і парасольками.

Закон було ухвалено парламентом країни в січні, й він набув чинності в травні 2009 року. На першому етапі було заборонено куріння в приміщеннях державних установ, офісів підприємств і компаній, а також у громадському транспорті.

У Туреччині, країні з 70-мільйонним населенням, курять більш як 20 мільйонів чоловік.