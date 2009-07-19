Ющенко: для нас Зарваниця - джерело і ріка

У Тернопільській області Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з родиною взяв участь у всеукраїнській прощі до села Зарваниця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО долучився до Хресного ходу до місця проведення урочистої архієрейської літургії. Її провів глава Української греко-католицької церкви Любомир ГУЗАР.

У своєму вітальному слові до прочан В.ЮЩЕНКО наголосив на великому духовному й історичному значенні Зарваниці, яка творить особливий зв`язок України з її покровителькою - Божою Матір`ю.

«Для нас Зарваниця - джерело і ріка. Як джерело вона проходить крізь товщ землі і часу, беручи своє начало з Київської Русі. І, як ріка, творить велике українське море любові до Божої матері, єднаючись з усіма головними місцями прощ в Україні, які є Богородичними», - сказав Президент.

У своєму виступі В.ЮЩЕНКО з особливою шаною сказав про великий подвиг Української греко-католицької церкви, яка, за його словами, «у найчорніші часи стала опорою нації і береже цю місію досі». Він звернув увагу, що цього року буде відзначатися 20-та річниця виходу Української греко-католицької церкви з підпілля «як одного із актів-предтеч визволення всієї України».

«І держава зобов`язана сказати і, безумовно, скаже правдиву оцінку репресій, яких зазнала УГКЦ разом з іншими українськими церквами», - додав Президент.

Він також висловив слова глибокої поваги і вдячності главі Української греко-католицької церкви кардиналові Любомиру ГУЗАРУ, «який з великою вірою і мудрістю дбає про духовне здоров`я нашого народу і продовжує традиції Митрополита Андрея і Патріарха Йосипа Сліпого».

Президент привітав усіх прочан, які прийшли сьогодні до Зарваниці.

«Дякую цій землі і всій Західній Україні за те, що береже наш національний і соборний дух», - сказав В.ЮЩЕНКО.

*** Відпустовий центр у с.Зарваниці (Тернопільська область) є найбільшим паломницьким центром УГКЦ, який щороку відвідують сотні тисяч віруючих. За переказами, після руйнування у 1240 році Києва одному з київських ченців, який дивом врятувався, тут було видіння Пресвятої Діви Марії з малим Ісусом на руках.