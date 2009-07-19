Завтра майже скрізь дощ

Завтра майже в усіх регіонах України пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 20 липня буде хмарно з проясненнями. Дощі з грозами, місцями сильні дощі, град та шквали 19-24 м/с, лише вночі у східних областях, вдень на крайньому заході переважно без опадів. Вітер південно-східний з переходом в західній половині на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-21°, на півдні та сході до 24°, в західних областях 10-15°; вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 20-25°, на решті території 25-30°, у східних областях та в південній частині місцями 32-37° (в Карпатах вночі 8-13°, вдень 11-16°).

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Дощі з грозами, місцями сильні дощі, шквали 19-24 м/с, подекуди град. Вітер південно-східний с переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 20-25°; у Києві вночі 18-20°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 24-26°, у Дніпрі біля Києва 25°.