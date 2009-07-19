Оператора залу ігрових автоматів убили молотком

Працівники міліції затримали 46-річного жителя Сторожинецького району Чернівецької області, без постійного місця роботи, якого підозрюють у вбивстві молотком оператора залу ігрових автоматів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків із громадськістю МВС України.

Попередньо встановлено, що затриманий увечері 17 липня в приміщенні залу ігрових автоматів приватного підприємства під час сварки з оператором зазначеного залу вбив її молотком, після чого з каси викрав 2 тис. грн.

Ведеться слідство.