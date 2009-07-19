Митники почали використовувати для роботи клонованих собак

Сім клонованих собак-шукачів приступили до роботи в митній службі Південної Кореї, вперше клоновані тварини задіяні на службі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

Семеро цуценят на ім’я ТОППІ ("Цуценя завтрашнього дня") народилися наприкінці 2007 року за допомогою кліток канадського лабрадора-ретривера на ім’я Чейсер.

За словами співробітників митниці, собаки пройшли 16-місячний курс підготовки.

"Під час навчання ці собаки показали, що можуть краще виявляти наркотики, ніж звичайні шукачі", - сказав співробітник митниці в корейській аеропорту "Інчон", куди було розподілено на службу трьох з шести собак.

За даними агентства, в проект клонування собак для роботи в митній службі було вкладено 300 мільйонів вон (близько 300 тис. доларів).