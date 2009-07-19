Податкова конфіскувала в Києві 600 гральних автоматів

З дати набуття чинності закону про заборону грального бізнесу - з 25 червня 2009 року - у Києві податкова припинила діяльність 31 суб’єкта господарювання, що продовжував працювати у гральній сфері, вилучено 800 одиниць товарно-матеріальних цінностей, з яких 600 – гральні автомати.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, орієнтовна вартість вилученого становить 10 млн. грн.

Довідка УНІАН. 11 червня Верховна Рада подолала вето Президента України, 23 червня Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Цей закон набуває чинності з дня публікації та діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

З дня набуття чинності цього закону видача ліцензій на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор в Україні припиняється, а ліцензії, видані суб`єктам підприємницької діяльності до дня набуття чинності цього закону, скасовуються.

Кабінет міністрів України впродовж трьох місяців із дня набуття чинності цього закону зобов`язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про діяльність з організації та проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах.