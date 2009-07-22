У Донецьку накрили кілька порнографічних он-лайн студій

У Донецьку припинено діяльність кількох підпільних порнографічних он-лайн студій, клієнтами яких були іноземні громадяни.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, оперативна інформація про роботу студій надійшла в міліцію ще минулого року. В результаті оперативно-розшукових заходів співробітникам міліції вдалося встановити організатора порнографічних он-лайн студій.

За словами заступника начальника відділу з боротьби з торгівлею людьми Управління з боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, ГУ МВС України в Донецькій області Андрія НЕБИТОВА з`ясувалося, що студії працювали не тільки в Донецьку, а також в Одесі й Макіївці.

«Організатор пікантного бізнесу, 30-річна Світлана, відбирала кандидатів серед студентів вищих навчальних закладів - як дівчат, так і хлопців. Головні вимоги – приємна зовнішність і знання англійської мови», - повідомив А.НЕБИТОВ, зазначивши, що в минулому Світлана сама виступала в ролі порномоделі.

А.НЕБИТОВ також повідомив, що анкети дівчат розміщувалися на сайтах, зареєстрованих за межами України. Чоловіки вибирали зі списку дівчину і заводили з нею віртуальну розмову. Якщо вибір задовольняв клієнта, бесіда переходила в систему «приват». Сексуальне спілкування коштувало від одного до трьох доларів за хвилину. Завданням дівчат було якомога довше утримати чоловіка в он-лайні, оскільки від цього безпосередньо залежала їх заробітна плата. За місяць дівчата одержували більш як 1000 доларів США.

«З порядком на робочому місці було доволі суворо. За запізнення або порушення трудової дисципліни передбачалися штрафи. Кожну студію оснастили за останнім словом техніки – гарне світло, швидкісний інтернет тощо», – повідомив А.НЕБИТОВ.

Він зазначив, що співробітники міліції зібрали достатньо доказів, щоб кваліфікувати дії авторів і розповсюджувачів он-лайнпорностудії за ст. 301 Кримінального кодексу України – «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів».

Під час проведення обшуків у зловмисників було вилучено величезну кількість апаратури та інших доказів, які будуть залучені до матеріалів справи. Слідство триває.