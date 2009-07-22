У Черкаській області викрали 4-річну дівчинку

Міліція розшукує 4-річну Владиславу ОРЖЕХІВСЬКУ, яка проживала в селі Топилівка Чигиринського району Черкаської області і була викрадена невідомими.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області, до помешкання місцевого жителя посеред ночі увірвалися четверо осіб, жорстоко побили і зв’язали господаря будинку і забрали 4-річну дівчинку, яку нещодавно удочерила родина.

Налякані батьки повідомили про напад в міліцію. Правоохоронці встановили, що серед нападників була біологічна мати дівчинки, яку за рішенням суду позбавлено материнських прав.

Як повідомляють в УМВС, правоохоронці розшукують дитину і викрадачку. Вона може перебувати у місцях скупчення осіб, що зловживають спиртними напоями, ведуть антисоціальний спосіб життя та не мають певного місця проживання.

Міліція звернулася до жителів Черкащини з проханням допомогти у пошуках дівчинки. Прикмети дівчинки: зріст близько 70 см, світло-блакитні очі, волосся темне, коротке.

Прикмети підозрюваної: ЄРМІНА Олена Сергіївна, 1984 р. н., зріст близько 160 см, на вигляд 20-26 років, середньої статури, обличчя кругле, волосся темне, пряме, середньої довжини.

У разі отримання будь-якої інформації про розшукувану повідомляти УМВС України в Черкаській області за телефонами: 8 (0472) 393-445, 393-229 або 102.