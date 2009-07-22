Мельниченку посилили охорону

19:59, 22 липня 2009
Суспільство
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Закінчується розшифровка плівок

Колишньому охоронцю екс-Президента Леоніда КУЧМИ Миколі МЕЛЬНИЧЕНКУ з сьогоднішнього дня посилено охорону.

Про це УНІАН повідомило проінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, посилення охорони пов’язано, серед іншого, з завершальною стадією розшифровок записів М.МЕЛЬНИЧЕНКА, а також із вчорашнім арештом колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА.

 

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