Мельниченку посилили охорону

Закінчується розшифровка плівок

Колишньому охоронцю екс-Президента Леоніда КУЧМИ Миколі МЕЛЬНИЧЕНКУ з сьогоднішнього дня посилено охорону. Про це УНІАН повідомило проінформоване джерело. За словами співрозмовника агентства, посилення охорони пов’язано, серед іншого, з завершальною стадією розшифровок записів М.МЕЛЬНИЧЕНКА, а також із вчорашнім арештом колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА.

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