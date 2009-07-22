Перші сім українців отримали картки на в'їзд до Польщі

Перші сім українців сьогодні у Львові отримали картки учасників малого прикордонного руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА, ці документи львів’янам офіційно вручив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ у присутності І.ВАСЮНИКА та його польського колеги Гжегожа СХЕТИНИ.

Український віце-прем’єр назвав сьогоднішню подію позитивним прикладом українсько-польського стратегічного партнерства. «Сьогодні ми вводимо в дію Угоду про малий прикордонний рух, чим на практиці засвідчуємо взаємну турботу про інтереси обох наших народів, багатьох тисяч громадян України та Польщі», - сказав І.ВАСЮНИК.

Він також зазначив, що Україна ставить перед собою амбітне завдання - до 2012 року добитися запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.

У свою чергу, Р.СІКОРСЬКИЙ запевнив українських колег, що якби все залежало від Польщі, то між нею та Україною вже існував би безвізовий режим. Він також додав, що Польща постійно лобіює в ЄС питання повної лібералізації візового режиму України з країнами ЄС.

За словами генерального консула Польщі у Львові, до кінця року консульство може видати до 50 тисяч таких документів. Таку ж роботу веде і консульство в Луцьку.

Нагадаємо, Угода про малий прикордонний рух між Україною і Польщею набула чинності 1 липня 2009 р. Вона охоплює 30-кілометрову смугу обабіч кордону, в якій живе 840 тис. осіб. З одержаним дозволом, який видаватиметься спочатку на два, а потім на п`ять років можна необмежену кількість разів перетинати українсько-польський кордон і перебувати в Польщі до 90 днів впродовж півроку, в т.ч. безперервно після в`їзду - два місяці.