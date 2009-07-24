Російський міністр про Україну, газ, дефолт, Газпром і репутацію

Міністр енергетики Росії вважає, що взимку «труднощів» з Україною в питанні транзиту газу до Європи має бути менше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це він сказав в інтерв`ю німецькому часопису «Die Welt» від 23 липня.

«На мою думку, з наступної зими труднощів має бути менше. Оскільки на відміну від попередніх договорів, які завжди закінчувалися на кінець року, у нас з Україною десятирічний контракт», - сказав С.ШМАТКО.

Він вважає, що навіть у разі дефолту Україна буде у змозі технічно забезпечити надійну роботу газогонів, якщо необхідно, то з міжнародною допомогою. «Наскільки я бачу, як Росія, так і ЄС готові допомогти Україні окрім іншого кредитом. В усякому разі, тривають переговори про це», - додав він.

Відповідаючи на запитання: «Ви втратили свою репутацію через тривалий конфлікт із транзитною країною Україною?» С.ШМАТКО заявив: «Ні, категорично ні. Без сумніву, репутація «Газпрому» постраждала в очах європейців у ході суперечки за газ. Проте ми відчуваємо себе несправедливо звинуваченими».

За його словами, газовий конфлікт використовується в Україні для внутрішньополітичної боротьби за владу. «40 років безперебійних російських газових і нафтових постачань до Європи заклали дуже вагомий фундамент, щоб його можна було знищити цією суперечкою. Ясно одне: газова криза не повинна повторитися», - підкреслив він.